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مرأة

5 نصائح لتجنب مخاطر البلاستيك

السبت 11/يوليه/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
من المهم معرفة الطرق الصحيحة والإرشادات المهمة للتعامل مع البلاستيك خلال حياتنا اليومية، لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها على فيسبوك، كيفية تجنب مخاطر البلاستيك وبعض النصائح للاستخدام الصحى لـ البلاستيك.



1- لا تضع الطعام في علب بلاستيك وتقوم بتسخينها في الميكروويف.
٢- لا تتناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة في أوانٍ بلاستيكية، لأن الحــرارة تساعد على تحلل البلاستيك و تفاعل مكوناته مع الطعام أو الشراب.

٣- لا تستخدم عبوات الماء و العصائر و المشروبات لأكثر من مرة وحدة فهي مخصصة للاستخدام لمرة واحدة.
٤- لا تستخدم البلاستيك في حفظ اللحوم فترة طويــلة.
٥- لا تقدم الطعام في الأواني البلاستيكية وخصوصًا إن كان الطعام عالي الحرارة.
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