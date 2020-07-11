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مرأة

تجنبها فورا.. أسباب تؤدي لنقص المغنيسيوم فى الجسم

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
أسباب نقص المغنيسيوم
أسباب نقص المغنيسيوم فى الجسم
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أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من مشكلة نقص المغنيسيوم في جسم الإنسان. 

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وكشف بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد عن أسباب تؤدي إلى معاناة الشخص من نقص المغنيسيوم في الجسم وهى تتمثل فيما يلي.

• قلة تناول المغنيسيوم بسبب سوء تغذية، إدمان شرب الخمور، تغذية كاملة بالوريد

•زيادة دخول المغنيسيوم إلى الخلايا مثل التهاب البنكرياس الحادة

•فقدان المغنيسيوم في البول نتيجة استخدام أدوية مدرة للبول أو بعض المضادات الحيوية، أو بعض الأمراض الوراثية، أو زيادة الكالسيوم فى الدم

•فقدان المغنيسيوم من الجهاز الهضمي نتيجة الإسهال، القيء، تفريغ محتويات المعدة بالشفط.

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