63 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا





أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما سجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادا قياسية للمصابين يوم الخميس. ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية، حسب تحليل "رويترز" لإحصاءات الأسبوعين الآخرين بالمقارنة مع إحصاءات الأسبوعين اللذين سبقاهما.





ويأتي ذلك بعد يومين من تسجيل الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للمصابين الأربعاء، بلغت 60541 إصابة.



