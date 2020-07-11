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سيارات

التصرف الصحيح عند اشتعال محرك السيارة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:14 ص
اشتعال محرك السيارة
اشتعال محرك السيارة
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اشرف عطية
تشهد البلاد هذه الفترة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة مما يزيد فرصة احتراق السيارات، وبسبب عدم دراية بعض السائقين للفعل الصحيح الذي يجب اتخاذه في مثل هذه المواقف الصعبة يعرض السائق نفسه والسائقين على الطريق بجواره لخطر شديد ففي هذا السياق نطرح عليكم نصائح الرابطة الألمانية لمكافحة الحرائق .

 أوصت بها الرابطة الألمانية بضرورة التزام الهدوء وعدم الخوف والهلع من دخول النيران إلى مقصورة السيارة من حيز المحرك، حيث أن هذا الأمر يأخذ عدة دقائق، هذه الدقائق تكون كافية كي يقوم قائد السيارة بالانعطاف إلى اليمين مع تشغيل أضواء التحذير، ثم إيقاف المحرك والخروج من السيارة بعناية مع الانتباه لحركة المرور.

وأوضحت الرابطة أن الخطوة الثانية التي يجب فعلها، هو محاولة إطفاء النيران بواسطة مطفأة الحريق، وذلك برفع غطاء المحرك قليلا للحيلولة دون زيادة اشتعال النار بدخول المزيد من الأكسجين، مع الانتباه إلى أن غطاء المحرك قد يكون ساخنا جدا، لذا يجب رفعه بقطعة قماشية أو قفازات، ثم علي السائق توجيه مطفأة الحريق إلى مصدر النيران والضغط على المطفأة عدة دفعات وليست مرة واحدة.

كما يوصي الألمان، بترك مسافة آمنة بين السائقين والسيارة أثناء محاولة إطفاء الحريق لا تقل عن متر في حال احتراق السيارة من الخارج، حتى لا يتضرر السائق من النيران.

وبصفة عامة، فإن الخبراء الألمان نصحوا السائقين بعدة نصائح خاصة بمطفأة الحريق، وهي ضرورة اصطحاب مطفأة الحريق بشكل دائم، وأن يتم وضعها في مكان سهل الوصول إليه سريعًا، على سبيل المثال أسفل مقعد قائد السيارة أو في صندوق الأمتعة، مع مراعاة أن تحتوي المطفأة على 2 كجم أو 2 لتر من مادة إطفاء الحريق.
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