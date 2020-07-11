تسجيل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا على مستوى العالم

سجلت منظمة الصحة العالم ية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالم ية بفيروس كورونا اليوم الجمعة مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.





وأشار تقرير يومي نقلته وكالة رويترز إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة و البرازيل و الهند و جنوب أفريقيا ، وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالم ية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.



