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أخبار العالم

تسجيل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا على مستوى العالم

السبت 11/يوليه/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت منظمة الصحة العالم ية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالم ية بفيروس كورونا اليوم الجمعة مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.

وأشار تقرير يومي نقلته وكالة رويترز إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة و البرازيل و الهند و جنوب أفريقيا ، وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالم ية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.

وذكر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة يوم الأربعاء فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال سبعة أشهر.
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