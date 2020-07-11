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سيارات

التصرف الصحيح عند حمل وقود احتياطي في سيارتك

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
التصرف الصحيح عند
التصرف الصحيح عند حمل وقود احتياطي في سيارتك
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اشرف عطية
بعض قائدي السيارات يواجهون نقصا في الوقود عند السفر مسافات طويلة أو عند التوجه للرحلات والتخييم فيواجهون بعض المواقف المزعجة، من هذه المواقف نفاد خزان وقود السيارة أثناء السير، لذا يلجأ كثير من قائدي السيارات إلى اصطحاب أوعية كبيرة ممتلئة بالوقود، لكن لعدم الدراية الكاملة لكيفية ربط الوعاء أو حجمه، فإنه أحيانًا ينسكب في السيارة مما يعرضها لخطر الحريق لا قدر الله.

في هذا السياق وجهت الهيئة الألمانية للفحص الفني لقائدي السيارات، عدة نصائح عند السفر في الرحلات الطويلة خاصةً الحفاظ على وقود السيارة من النفاد أثناء الرحلة، والشروط الواجب توافرها في وعاء الوقود الاحتياطي إذا قام قائد السيارة بالاحتفاظ به أثناء الرحلة.

وقالت الهيئة الألمانية، إن السيارات الحديثة تمتلك عددا من الأنظمة والتقنيات التي تعمل على خفض استهلاك السيارة للوقود بنسبة كبيرة، بحيث يمكن للسيارة قطع حوالي 1000 كيلو متر أو أكثر في حال امتلاء خزان الوقود، ومع القيادة بأسلوب معتدل.

عند رغبة قائدي السيارات الحديثة زيادة الاحتياط واصطحاب وعاء وقود في السيارة أثناء الرحلة، فيجب الالتزام بعدة معايير محددة، ومنها اصطحاب وعاء ذي سعة تتراوح بين 5 و10 لترات على أقصى تقدير.

ووجهت الهيئة بتخزين وعاء الوقود الاحتياطي في صندوق الأمتعة مع تأمينه جيدًا بحيث لا يسقط في حال الكبح الكامل أو خلال مناورات التفادي، وهو ما قد يعرض السيارة لخطر الاشتعال، وذلك باستعمال أحزمة ربط أو أحزمة تثبيت جيدة لتمنع وقوعة مما يهدد سلامتك و سلامة اسرتك .
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