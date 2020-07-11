المشدد 5 سنوات.. المخرجة هند عبد الستار: تعرضت للتحرش ولم أترك حقي.. فيديو

قالت المخرجة هند عبد الستار، إنها تعرضت للـتحرش في عام 2016، متابعه: قررت أني مسكتش واطلع على القسم..بغض النظر المحضر دا هينتهي على أيه".
وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية" بعدما قدمت كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالواقعة، تم البت في الحكم بعد عام كامل من التأجيلات.
وأضافت، بعد سنة تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات وعقوبة مشددة، متابعا: أهل المتحرش كانوا بيجولي تحت البيت وكانوا بيهددوني.
وشددا على أن الأهل لهم دور قوي في تلك الأمور، لازم يسمعوا ويشجعوا وميهتموش بكلام الناس.
وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية" بعدما قدمت كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالواقعة، تم البت في الحكم بعد عام كامل من التأجيلات.
وأضافت، بعد سنة تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات وعقوبة مشددة، متابعا: أهل المتحرش كانوا بيجولي تحت البيت وكانوا بيهددوني.
وشددا على أن الأهل لهم دور قوي في تلك الأمور، لازم يسمعوا ويشجعوا وميهتموش بكلام الناس.