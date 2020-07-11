عدى الكلام.. سعد لمجرد يطرح أحدث أغنياته.. غدا

يطرح المطرب سعد لمجرد أغنيته الجديدة "عدى الكلام" غدا 12 يوليو عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
وكان الفنان سعد لمجرد، وفي لفتة انسانية، قرر تأجيل طرح أغنيته الجديدة؛ عقب وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.
يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر الأحد الماضي.
وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة
وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها؛ تدفن بمقابر العائلة في القاهرة".
عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي
وقد تم تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.