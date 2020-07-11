عدى الكلام.. سعد لمجرد يطرح أحدث أغنياته.. غدا





وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر الأحد الماضي.





وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها؛ تدفن بمقابر العائلة في القاهرة".





عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي

رجاء الجداوي وقد تم تغسيل وتكفين جثمانونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.