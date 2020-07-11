حيرة حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية بشكل مفاجئ.. تفاصيل

قالت صحيفة ديلي ستار، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لم يظهر إلى العلنية منذ ​فترة طويلة هذا العام، مما أثار مزاعم بأنه ربما يكون قد مات.

وأوضحت الصحيفة أن الغياب المحتمل لزعيم كوريا الشمالية عن القمة الأمريكية تثير مخاوف جديدة بشأن صحة كيم جونج أون بعد أن أشيع وفاته في وقت سابق من هذا العام.

أفادت NK News سابقًا أن كيم لم يتم تصويره منذ 8 يونيو حتى ظهر في اجتماع حكومي خاص بتدابير فيروس كورونا التاجي في 2 يوليو.

وفي 2 مايو ، أظهرت التقارير ظهور القائد علانية لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

في ذلك الوقت ، كان هناك الكثير من التكهنات تزعم أن كيم ربما كان يعاني من مشاكل صحية.

ومع ذلك ، تم رصد زعيم كوريا الشمالية منذ ذلك الحين على قيد الحياة وبصحة جيدة.

على الرغم من التكهنات حول صحته ، عاد كيم جونج أون مرة أخرى اول أمس أثناء زيارته لموقع تذكاري لجده كيم إيل سونج، حيث تم تصويره وهو يقدم تقديره واحترامه لجده والحاكم المؤسس لكوريا الشمالية ، كيم إيل سونج ، في ذكرى وفاته.