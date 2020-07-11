مصر تطرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر في مفاوضات سد النهضة.. وأردوغان يحول متحف آيا صوفيا إلى مسجد وسط غضب دولي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

فيتو روسي صيني يعرقل دخول المساعدات لسوريا

الإعلان عن موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال رفيق الحريري

ممثلة الأمم المتحدة تدعو لوقف التدخلات في ليبيا

الكويت تحذر رعايها من السفر للخارج بسبب كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنيين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الوطن" عن بيان أصدرته وزارة الري المصرية قوله إن مفاوضات تواصلت اليوم، ولليوم الثامن على التوالي للوصول إلى اتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبي ، برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، مشيرةً إلى أن مصر طرحت بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.





وقالت الوزارة إن الجانب الإثيوبي اقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلًا وموضوعًا.





وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتسجيل 981 إصابة جديدة و 85 حالة وفاة جديدة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، يوم الجمعة، رحبت بموقف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم في ليبيا، وخصوصا في سرت.





ودعا الطرفان الجهات الدولية إلى وقف تدخلاتها السلبية في ليبيا، وتسهيل دعم العملية السياسية، لأجل تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.





وأشارت "الراي" إلى أن المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حددت السابع من أغسطس المقبل موعدا للنطق بالحكم ضد 4 مشتبه بهم من عناصر ميليشيا حزب الله الذين يحاكمون غيابيا.





وذكرت "القبس" أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان يمثل محاولة في اللحظات الأخيرة من جانب أعضاء المجلس الغربيين لتمديد الموافقة، التي تنتهي، الجمعة، على إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا من معبرين حدوديين مع تركيا خلال الأشهر الستة المقبلة.





وقالت "الجريدة" إن وزارة الصحة الكويتية أهابت بالمواطنين والمقيمين أمس الجمعة عدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مرسومًا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، الأمر الذي أثار موجة انتقادات دولية عارمة.



