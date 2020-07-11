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فن

أخبار الفن.. أسباب اعتذار ياسر جلال عن مسلسل خالد بن الوليد.. قبلة على خد محمد رمضان من زوجته

السبت 11/يوليه/2020 - 08:20 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

أعلن الفنان ياسر جلال، اعتذاره عن القيام ببطولة مسلسل "سيف الله" والذي كان سيجسد فيه دور الصحابي خالد بن الوليد.

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه فيديو جديدا له عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

مرت ذكري رحيل الفنان والمنتج الكبير سامي العدل قبل ساعات، وفي تسجيل نادر له مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في التسعينيات.

نعت الفنانة هالة صدقي النجم الراحل  محمود رضا بعد وفاته الجمعة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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