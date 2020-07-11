موجز السوشيال ميديا.. قبلة من زوجة محمد رمضان.. الحضري يحتفل بعيد ميلاد نجله.. آيتن عامر تشعل إنستجرام

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق مع جمهوره، بعيد ميلاد نجله الصغير "موسى" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر الحضري صورة له برفقة نجله وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا موسى يا حبيبي والعمر كله يارب سعادة و خير واشوفك احسن واحد في الدنيا".





نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ريم مصطفى بإطلالة صباحية بسيطة من عربيتها وتركت شعرها منسدلا على وجهها مرتدية النظارة والكاب.





نعت الفنانة هالة صدقي النجم الراحل محمود رضا بعد وفاته الجمعة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ونشرت صورة للراحل محمود رضا برفقة شيرين رضا وعلقت هالة صدقي قائلة: وداعا لملك الرقص الشعبي وفرقة رضا وكل التعازي لزميلتي وصديقتي العزيزه جدا شيرين رضا.





نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهر حمو بيكا برفقة وفاء عامر وكتب معلقا: "اختي الكبيرة الي بعشقها".





شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه فيديو جديد له عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت زوجة محمد رمضان وهي تقبلة على خده على أنغام أم كلثوم من سيارته الخاصة.





نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت آيتن عامر من منزلها بإطلالة جذابة بفستان أحمر وتركت شعرها منسدلا على كتفها.