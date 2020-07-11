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محافظات

150 محطة و7 آلاف كم شبكات.. إنجازات المياه والصرف الصحي حلم يتحقق في القاهرة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:02 ص
إنجازات المياه والصرف
إنجازات المياه والصرف الصحي حلم يتحقق في القاهرة
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عبد العزيز جمال
حظيت محافظة القاهرة بحزمة من مشروعات الكبيرة في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام الماضي. 

مشروعات شركة الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام الماضي أصبحت تخدم اليوم 39 حيا ما يزيد على 14 مليون نسمة، حيث وصلت كمية مياه الصرف إلى 4.2 مليون متر مكعب يوميا.

كما وصل عدد محطات الصرف في القاهرة إلى 150 محطة فضلا عن 10 محطات معالجة، وتصل أطوال الشبكات والمجمعات 7000 كم باقطار تصل 3،25 مم وانفاق حتى قطر 5م.

ليس هذا فقط ولكن شهدت العاصمة خلال العام الماضي انطلاق عدة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/ يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وشملت تلك المشروعات توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3/ يوم ، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بشمال حلوان، بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع توسعات محطة صرف صحي الأميرية، بإضافة طاقة 1.56 مليون م3/ يوم، لرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 3.37 مليون م3/ يوم ، إضافة إلى مشروع خطوط المياه المرشحة من محطتي مياه التبين وكفر العلو بطول 40 كم.

أما هذا العام فتشهد العاصمة عدة مشروعات ضخمة في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب حيث يتم مشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بكفر العلو بحي حلوان بتكلفة 333 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 400 ألف م3/يوم.

ويشمل المشروع مواسير السحب (حوالى 500 م.ط داخل النيل) و مبنى طلمبات المياه العكرة وغرف قياس التصرف-الموزعات-المروقات-المرشحات-الخزان الأرضى سعته 2600 م3-مبنى طلمبات المياه المرشحة-مبنى الكيماويات ومخازن الشبه-مبنى الكلور-مبنى الروبة-مبنى المحولات-مبنى الإدارة-مبنى المخازن والورشة-مبنى غرف العمال ومبيت الوردية-مبنى المسجد-غرف الأمن والسور ويشمل ايضا عدد 3 عداية نفقية أسفل طريق الكورنيش.
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