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رياضة

لاعبو المقاولون العرب يخضعون للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا غدا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:42 ص
و الفريق الأول لكرة
و الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب
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محمد رشاد
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا غدًا الأحد، وذلك طبقًا للخطة التي وضعها اتحاد الكرة في إطار الاستعداد للعودة إلى مسابقة الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان المقاولون قد أجرى 3 مسحات سابقة جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني، باستثناء حالة واحدة بين العمال كان قد تم اكتشافها بعد نتيجة المسحة الأولى وتم عزلها.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى.


وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، كما أكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.
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