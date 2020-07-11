نائب محافظ القاهرة: تطوير العشوائيات وتوفير حياة آمنة لسكانها من أولوياتنا

يعتبر حي الأسمرات من اهم اهتمامات واولويات الحكومة فى الفترة الحالية بتوجيهات من رئيس الجمهورية ضمن ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.





تطوير العشوائيات من أولى أولويات محافظة القاهرة وخاصة المنطقة الجنوبية، حيث ان المنطقة الجنوبية تحتل المساحة الأكبر على مستوى المحافظة من المناطق العشوائية الخطرة، وفى السياق ذاته تهتم بشكل كبير المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبيّة بالمتابعة الدورية والدائمة لهذه المشروعات لمتابعة الموقف التنفيذى لها بعد تسكينها، بهدف الحفاظ عليها والاطمئنان إلى ان الأهالي الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية غير الآمنة يمتعتون بحياة آمنة وهادئة وسط مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، وهذه هى أهم حقوق الإنسان التى تسعى نائب المحافظ جاهدة للتأكد من توفيرها للمواطنين.





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وتواصل نائب المحافظ التواجد الميداني ومتابعة الأعمال الجارية بحى الاسمرات للتأكد الانتهاء من جميع المشروعات القائمة والجارى العمل بها وقد اوشكت على الانتهاء منها مدينة الشباب الرياضية والتى قد تم انتهاء الأعمال بها حيث تضم منطقة ملاعب كرة القدم والملاعب الخماسية والملاعب المتعددة الأغراض وحمام السباحة الأوليمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال والمبنى الاجتماعي وصالة الجيم، وقد تم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.







وقامت عبد المنعم بمتابعة الأعمال النهائية لمبنى التضامن الاجتماعى حيث يضم خدمات الأسرة والطفولة والأسر المنتجة ومشروع ٢ كفاية للحد من الزيادة السكانية وعددا من الحضانات ومراكز خدمات المرأة والمسنين.





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وتم ايضا تكثيف حملات النظافة ودهانات البلدورات واعمال الاسفلت وصيانة ورفع كفاءة ميدان ونافورة تحيا مصر، ووجهت باستمرار المتابعة للتأكد الانتهاء من جميع المشروعات وتوفير اعلى مستوى من الاداء فى تقديم الخدمات للمواطنين.

