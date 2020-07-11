ديانج: فايلر كان صبورا معي للغاية في بداياتي.. وعشت أياما صعبة مع كورونا

كشف أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل مرحلته الأولى في القلعة الحمراء، بعد الانضمام مطلع الموسم الجاري قادمًا من مولودية الجزائر.





وقال ديانج في تصريحات لموقع بامادا المالي :"لقد انضممت لمدة عامين إلى مولودية الجزائر، لكنني بقيت لمدة موسم واحد فقط. حيث كان وكيل أعمالي على تواصل مع أندية أخرى، بما في ذلك الفرق الأوروبية".





وأضاف :"الفريق الوحيد الذي قبل شروط مولودية الجزائر هو الأهلي. هكذا انتقلت إلى مصر في يوليو من العام الماضي، واعترف أنه منذ أن انضممت إلى هذا الفريق، كان كل شيء يسير على ما يرام مع قادة النادي وخاصة مع المدرب".





وأكمل :"رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي كان صبورًا جدًا معي. ونحن عائلة في الأهلي، اسم النادي أصلًا يعني الأسرة باللغة العربية، فهو النادي الأكثر شعبية ونجاحا في مصر، وفاز بـ 88 لقبًا محليًا و20 كأسًا قاريًا ، بما في ذلك 8 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وأنا فخور باللعب في هذا الفريق".





وعن حياته خلال فترة فيروس كورونا، قال ديانج :"كان الأمر صعبًا حقًا، لست معتادًا على البقاء في المنزل طوال الوقت. كنت أشعر بالملل كثيرًا ، كنت أشاهد التلفاز صباحًا ومساءً".





وتابع :"لحسن الحظ، أعطانا المدرب رينيه فايلر برنامج تدريب للقيام به في المنزل، الأمر الذي أراحني حقًا. كان لدي تدريبات مرتين في الصباح والمساء. وبعد التمارين، أتحدث مع أصدقائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا مع العائلة".





واستكمل :"الآن لا بأس، لقد استأنفنا التدريبات الجماعي، لكن ارتداء قناع ما زال إلزاميًا هنا في مصر. بصراحة، القناع يزعجني كثيرًا، ولكن ليس لدي خيار (يضحك)".





واستطرد المالي ديانج :"الإجراءات التي اتخذها الأهلي خلال فترة الحجر ؟ احترامًا لتعليمات السلطات الصحية، تم حجز جميع لاعبي الأهلي بالمنزل. وكل لاعب كان لديه برنامج تدريبي من خلال مجموعة على تطبيق واتساب والمدرب فايلر تأكد من ذلك، لم يكن لدينا مشاكل خاصة أثناء الحجر".