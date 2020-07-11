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منوعات

اكتشاف هيكل عظمي من العصر الحجري مربوط في دائرة خشبية ببريطانيا.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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احمد شريف

عثر علماء الآثار على هيكل عظمي لرجل بدا أنه قُتل في العصر الحديدي مدفون ويداه مقيدتان بدائرة خشبية بعرض 200 قدم في مدينة باكينجهامشير البريطانية.


وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الهيكل العظمي اُكتشف في مزرعة بمنطقة ويلويك، حيث يتم إعداد الأرض لإنشاء نفق كجزء من خط السكك الحديدية عالي السرعة.


وأفادت الصحيفة، بأنه تم اكتشاف بجوار الهيكل العظمي الذي يعود ما بين العصر الحجري الحديث أو العصور الوسطى، خاتم يدل على العصر الحديدي، وعملة ذهبية بريطانية من القرن الأول.


وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يتم بعد تحديد العمر الدقيق للهيكل العظمي للضحية، لكن الخبراء قالوا إنه لن يقل عمره عن 2000 عام.

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