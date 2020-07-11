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رياضة

أخبار الرياضة.. عبد الله بكري في الزمالك.. الأهلي يقترب من ضم موليكا.. وفايلر يطيح بـ الشيخ وجيرالدو

السبت 11/يوليه/2020 - 08:02 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالتالي :


زف الإعلامي عمر ربيع ياسين، بشرى سارة لـ جماهير الزمالك مؤكدا أن النادي أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل على توقيعه على عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة على ضمه. 


قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلى توصل إلى اتفاق مع اللاعب جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى، لضمه خلال الفترة المقبلة.


قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن النادي الاهلى يملك ذخيرة من اللاعبين صغار السن ولن يكون فى حاجة لصفقات جديدة، خلال السنوات المقبلة.


تحدث مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن سبب توتر علاقته مع مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، خلال تواجدهما بالجهاز الفني عام 2001.


 قال أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن استئناف النشاط الكروي في مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد تحديد يوم 6 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري العام سيمنح الفريق فرصة كبيرة للفوز بلقبها بعد تصدر الفريق جدول الترتيب بفارق مريح نسبيا.

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