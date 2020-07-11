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أخبار العالم

اليمن: ميليشيات الحوثي تصفي مشرف ألغامها في محافظة الحديدة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت على تصفية مشرف زراعة الألغام في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك ضمن الصراعات البينية والخلافات الداخلية في أوساطها.

وكشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم السبت أن ميليشيات الحوثي قامت بتصفية القيادي الحوثي المدعو محمد سليمان حمران، مشرف زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي، إثر خلاف نشب بينهم، ما جعل العناصر الحوثية تنصب كمينا للقيادي أودى بحياته.

وأكد المعلومات أن تصفيه القيادي محمد سليمان تهدف إلى طمس معالم وخرائط الألغام التي قام بزراعتها في الساحل الغربي، حيث جاءت خشية من افصاحه عن خرائط ألغام وعبوات ناسفة أشرف على زراعتها في مناطق الساحل الغربي، بعد تصاعد خلافات بينه وبين قياديين ميدانيين آخرين، ومن جهة ثانية للاستمرار في خلق ذرائع التنصل من التزامات اتفاق ستوكهولم المتضمن تفكيك الألغام في مناطق الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن مقتل حمران أثار توترا جديدا يرجح تطوره، بين عناصر الميليشيات الحوثية في الساحل وأدى إلى قطع بعض الطرقات..فيما تغلب التوترات على أوساط الميليشيات بالساحل الغربي جراء خسائر متتالية في الأرواح والعتاد، وسط تزايد الشكوك المتبادلة حول اختراقات في صفوفها.
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