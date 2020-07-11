أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 -7- 2020

وسجل الليمون البلدي 24 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.75 جنيه،في حين تراوح كيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.8 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 5.5 جنيه.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.



