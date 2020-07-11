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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 11 -7- 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار السمك اليوم السبت 11 يوليو 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.

وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 21 إلى 24 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" من 17 إلى 20 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.


وبلغ سعر سمك الثعابين 200 جنيه والفيليه البلطي 90 جنيهًا والبياض الأملس خليجي بـ 35 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2 ما بين 32 و38 جنيهًا.

وسجل المرجان رقم 2 نحو 44 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.

وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.
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