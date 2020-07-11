أسعار الأسماك اليوم السبت 11 -7- 2020

وبلغ سعر 200 جنيه والفيليه البلطي 90 جنيهًا والبياض الأملس خليجي بـ 35 جنيهًا.

وسجل المرجان رقم 2 نحو 44 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.

وتراوح سعر كيلو رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2 ما بين 32 و38 جنيهًا.وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.