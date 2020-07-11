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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 7 - 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 يوليو 2020 في بورصة الدواجن  العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة.

وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 23 و24 جنيها للكيلو، وتتراوح لحوم أمهات الدواجن البيضاء بين 18 و19 جنيها.


سعر الكتكوت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.50 جنيه و8.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.


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بورصة البيض اليوم
وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 36 و38 جنيهًا.


بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 13.5 و14 جنيها.

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