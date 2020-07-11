بنسبة 25%.. الحكومة الأمريكية تفرض رسوما جمركية إضافية على واردات فرنسا بقيمة 1.3 مليار دولار

رسوما جمركية إضافية بنسبة 25٪ على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما. فرضت الحكومة الأمريكيةبنسبة 25٪ على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما.





وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الخطوة ستؤثر على سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد.





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وأشار المكتب إلى أن إرجاء التطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.





وتأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أمريكية مثل Google وFacebook وApple



