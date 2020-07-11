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أخبار العالم

مهاجمًا نتنياهو.. مسئول بحزب جانتس يطالب بالذهاب لانتخابات رابعة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:43 ص
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
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سمر صالح
هاجم مسئول رفيع في حزب "كحوال لافان" الإسرائيلي برئاسة بيني جانتس بشدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بعد يوم من تقديمه برنامج المساعدة الاقتصادية لاحتواء أزمة كورونا.


وأكدت الصحف العبرية أن نتنياهو يحاول بكل القوة لإجراء الانتخابات، وتفكيك الحكومة في مارس.


وهاجم المسئول الخطة الاقتصادية التي طرحها نتنياهو لعام 2021، قائلًا: "إنها لا تمتلك محركات نمو، بل تهدف فقط إلى توزيع أموال على الإسرائيليين بسبب كورونا دون احتواء ازمة السوق"، مشيرًا إلى أن "الأرثوذكس المتطرفين يفهمون أيضا أن نتنياهو يضغط من أجل الانتخابات".


وكشف نتنياهو عن مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية للإسرائيليين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب أزمة كورونا، وقال "إن تلك الإجراءات ستقدم شبكة أمان اقتصادية لعام مقبل".


وأضاف نتنياهو أن الدولة ستعتبر من فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة مستحقين للرعاية الاجتماعية حتى منتصف 2021 وتوفر تدريبا للمهن في زمن كورونا وتسرع وتيرة تقديم المنح للشركات والأعمال المتعثرة.
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