أخبار السعودية اليوم: رفع أسعار البنزين.. إغلاق باب التسجيل للحج.. والجوازات تشترط لتجديد الإقامة وجود تأمين طبي للمقيمين

السعودية تغلق باب التسجيل للحج

قرار للجوازات السعودية بشأن المقيمين

أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار بنزين 91 و95









أعلنت شركة أرامكو السعودية مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو، بزيادة في أسعار بنزين 91 و95.









وقررت أرامكو رفع سعر لتر بنزين 91 من 0.98 ريال إلى 1.29 ريال، بينما تم رفع سعر لتر بنزين 95 من 1.18 ريال إلى 1.44 ريال.









يأتي ذلك في إطار الخطة الشهرية شركة أرامكو لتحديد أسعار البنزين، حيث يتم تحديد السعر سواء بالهبوط أو الارتفاع أو الإبقاء عليه كما هو وفقا للمراجعة.









واعتادت أرامكو أن تعلن مراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر، بحيث يبدأ التطبيق في صباح اليوم الـ11.









وذكرت وسائل الإعلام السعودية أنه سيتم إغلاق باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج، من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، والذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام.









وقالت وزارة الحج والعمرة، إن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.









وأضافت أن الأسبقية أيضا لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.









وكانت وزارة الحج أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، ابتداء من الاثنين الماضي ولمدة 5 أيام.









وقالت إنه سيتم اختيار الحجاج غير السعوديين إلكترونيا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.









وأكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، ضرورة وجود تأمين طبي على المقيمين لديها حتي يتمكنوا من تجديد هوية الإقامة داخل البلاد.









جاء ذلك ردا على سؤال أحد الأشخاص للمديرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث قال: "هل عدم توافر تأمين طبي لأحد التابعين يعيق عملية تجديد هوية مقيم لرب الأسرة؟".









وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.









وشملت المبادرات تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.









وأعلنت وسائل إعلام سعودية، عن تأسيس أول معهد للباليه في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المعهد سيتم إقامته في منطقة الظهران.











وحسب وسائل الإعلام السعودية، قالت مؤسسة المعهد إن ابنتها صاحبة الأربع سنوات، هي من دفعتها إلى تأسيس المعهد، موضحة أن رياضة الباليه لعبة راقية ومن شأنها أن تعزز من ثقة الأطفال في أنفسهم، فضلا عن أن الباليه لعبة يمارسها النبلاء منذ عصور وأبدع الفنانون والرسامون في تكوين لوحات للاعبات الباليه بشكل راقٍ ورائع.









وتمت إقامة أول مدرسة للباليه في منطقة الظهران، ضمن تحركات المملكة في سبيل التطور الحضاري الذي تبنته المملكة منذ تأسيسها، وأخذ التطور يتصاعد خطوة تلو الأخرى بجهود خاصة من سيدات مثلوا كوادر علمية ومهنية استطاعوا تحويل المبادرات إلى عمل مؤسسي قائم وذو مكانة كبيرة.











والمتابع الجيد للتطورات التي طرأت على المملكة يدرك أن هناك طفرة نوعية داخل المملكة، إذ تشهد تحولا كبيرا بشكل إيجابي، حيث تم تأسيس وافتتاح أول معهد لتعليم الموسيقى في المملكة العربية السعودية، وشمل المعهد فصولا دراسية لتعليم عدد من الآلات الموسيقية منها (آلة الكمان والنوتة الموسيقية)، هذا إلى جانب استوديو لتسجيل الأعمال الغنائية للفنانين وطلاب المعهد.