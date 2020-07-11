نتائج واعدة لـ دواءين يصنعان في مصر ضد كورونا.. وترامب يعفو عن مستشاره روجر ستون.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بجهود الدول لمكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وعفو ترامب عن مستشاره السابق، فضلا عن الأزمة الخليجية.









أبرزت "البيان" نتائج دراسات أولية تجري في عدد من البلدان حول العالم، بشأن تقليل دواءين لفيروس سي لوفيات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".









وسلطت الصحيفة الضوء على استخدام دواءين "سوفوسبوفير ودكلاسفير" في الدراسات، وهما علاجان تنتجهما شركة أدوية تعمل في مصر، وتتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزًا رئيسيًا لها، ضمن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على فيروس سي بمصر.









وتقول الصحيفة إن 3 دراسات أجريت على الدواءين المتوافرين على نطاق واسع عالميًا، وبسعر مناسب مقارنة بالعلاجات الأخرى المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأظهرا نتائج وصفتها الجريدة البريطانية بـ"الواعدة".









وأشارت إلى أنهما يرتبطان ببروتينات فيروس كورونا المستجد، بما يعوق قدرته على التكاثر داخل الجسم، موضحة أن النتائج النهائية بشأن هذين الدواءين ستعلن خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء كافة الدراسات الخاصة بهما بشكل نهائي.









من جانبه، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة، الالتزام بإنتاج الدواءين بأية كميات قد تحتاجها الدولة المصرية في الفترة المقبلة، خصوصًا مع امتلاكها إمكانيات تصنيعية كبيرة منها، مع القدرة على التصنيع لمختلف دول العالم.









كما اهتمت الصحف بتأكيد منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك ريان، أنه «من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فايروس كورونا المستجد في أي وقت قريب».









وأضاف مدير برنامج الطوارئ الصحية «في وضعنا الحالي، من غير المحتمل تمامًا أن نتمكن من استئصال هذا الفايروس أو القضاء عليه. هناك بيئات خاصة جدًا يمكن أن يحدث فيها ذلك، الدول الجزرية وأماكن أخرى، ولكن رغم ذلك فإن هناك مخاطرة بإعادة استيراد الفايروس مرة أخرى».









وأضح ريان: «رأينا البلدان التي تمكنت من الوصول إلى صفر، أعيد فيها استيراد الفايروس من الخارج. لذلك هناك دائمًا خطر، سواء من الداخل أو من جلب المرض مرة أخرى، وبالتالي فمن المسلم به أن هناك دائما خطر حدوث حالات أخرى».









من جانبها، أبرزت "الخليج" تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة ثقتها المطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية بالتعامل مع أزمة قطر.









ونقلت الصحيفة عن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة».









دوليا، أبرزت الصحف إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار خفيف العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه القديم روجر ستون ليجنبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام نواب الكونجرس خلال التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016









وأتي قرار ترامب تخفيف العقوبة عن ستون -67 عام- قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن أبرز تدخل للرئيس الجمهوري في قضية جنائية وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف.







