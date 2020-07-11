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فن

بعد طرحه أغنيته الجديدة ولهان.. راشد الماجد يتصدر جوجل

السبت 11/يوليه/2020 - 10:03 ص
راشد الماجد
راشد الماجد
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آيه عاطف
تصدر الفنان راشد الماجد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ولهان" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك".

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ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك".

أغنية "ولهان" كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.
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