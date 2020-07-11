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بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. تصريحات رانيا يوسف الجريئة تثير الجدل.. نسيت تواريخ زيجاتها الثلاثة وترفض التعامل مع غادة عبد الرازق وزينة وهاجمها إبراهيم سعيد بسبب الرجال

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
  • رانيا يوسف ترفض الحديث عن نادية الجندى 
  • تفضح عددا من المتحرشين عبر حسابها على "إنستجرام"
  • ترفض التعامل مع غادة عبد الرازق وزينة


تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل، بعد نشرها صور عدد من المتحرشين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك على خلفية أزمة قضية التحرش التى أثارت حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة.


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نرصد أبرز 7 تصريحات نارية للفنانة رانيا يوسف والتى كانت من نصيب أزواجها الثلاثة وثلاثة فنانين ولاعب كرة سابق.


كشفت رانيا يوسف فى عدد من تصريحاتها ولقاءاتها التليفزيونية عن عدم رغبتها فى الحديث عن أربعة أشخاص فى حياتها، ثلاثة منهم ارتبطت بهم وهم أزواجها محمد مختار وكريم الشبراوى وطارق عزب، موضحة أنها لا تحب تذكرهم أو الحديث عنهم أو تذكر تواريخ زواجها منهم، خاصة أن الثلاث زيجات انتهت ببعض المشاكل مع اختلاف حجم الأزمة، حيث يعد زوجها الأول المنتج محمد مختار والذى دخلت معه فى نزاع قضائى بسبب امتناعه عن صرف نفقة بناتها "ياسمين ونانسى".


أما الثانى فكان من كريم الشبراوى، والذى لم يستمر أسبوعين تقريبا، وتم الطلاق بسبب سرقته لها وتلفيق قضية اتجار مخدرات لها، وهو الأمر الذى ندمت عليه كثيرا.


أما الثالث، فكان طارق عزب وهو أفضلهم حالا، حيث استمر الزواج لمدة ثلاث سنوات تقريبا وبعدها تم الطلاق بسبب بعض المشاكل، وهو الأمر الذى دفعها للكشف فى عدد من تصريحاتها عن رفضها التام للحديث عنهم وأنها نسيت تماما تواريخ زواجها منهم.


أما رابع الشخصيات التى ترفض أيضا الحديث عنها، فهى الفنانة نادية الجندى والتى كانت بمثابة ضرتها، حيث تزوجت رانيا يوسف من محمد مختار بعد انفصاله عن نادية الجندى، وهو الأمر الذى خلق حالة من الحساسية الشديدة، وقالت فى بعض لقاءاتها إنها لا تحب الحديث عن نادية الجندى سواء بالخير أو بالشر.


أما على المستوى الفنى، فدخلت رانيا يوسف فى صراعات مختلفة، ولكن أبرز هذه الصراعات مع غادة عبد الرازق وزينة، حيث ترفض التعامل معهما فى أى عمل فنى جديد رغم علاقتها القوية بغادة عبد الرازق تحديدا، وذلك بسبب فيلم "ريكلام"، والذى حذف من مشاهدها لصالح غادة وهو الأمر الذى تسبب فى خلاف حاد بينهما.


بينما خلافها مع زينة كان بسبب مسلسل "أرض النعام" والذى كانت رانيا تقوم ببطولته، وبعد اعتذار روبى قررت الشركة المنتجة الاستعانة بالفنانة زينة، والتى طالبت بأن تكون البطلة، وهو الأمر الذى أغضب رانيا يوسف وتحايلت الشركة المنتجة على هذا الأمر، بوضع اسمهما سويا على التتر بالتساوى.


أما عن آخر تصريحات رانيا يوسف التى كانت سببا فى إثارة جدل حولها، فهو حديثها عن الرجال بصفة عامة، مؤكدة أن الرجل المصرى لا يعتنى بنفسه وغير نضيف، وهو الأمر الذى دفع اللاعب إبراهيم سعيد للرد عليها ودخلا فى حالة من التراشق والمشادات الكلامية.    
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