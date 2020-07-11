استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات

استعدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، قبيل إنطلاق ماراثون إمتحانات الفرقة الرابعة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة،أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
اقرأ ايضا:
تفقد عميد الكلية قاعات الإمتحانات والبوابات المخصصة لدخول الطلاب وفق الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدنى و الأمن و وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بالكلية، واطمأنت على تواجد الأطقم الإدارية و الطبية كلٍ في موقعة.