AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات

السبت 11/يوليه/2020 - 10:17 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
استعدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، قبيل إنطلاق ماراثون إمتحانات الفرقة الرابعة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة،أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اقرأ ايضا:

 تفقد عميد الكلية قاعات الإمتحانات والبوابات المخصصة لدخول الطلاب وفق الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدنى و الأمن و وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بالكلية، واطمأنت على تواجد الأطقم  الإدارية و الطبية كلٍ في موقعة.
استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات
استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات
استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات
استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات
استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات
استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الأقاليم بجامعة عين شمس يمكنك تسجيل لإيجاد سكن بالمدينة الجامعية

حاسبات عين شمس تحتل المركز الأول في مسابقة عن فيروس كورونا

باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.. جامعة عين شمس تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات طلاب الفرق النهائية

عميد تربية عين شمس: نسبة الغياب بالامتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى 10%

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

ألسن عين شمس تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية قبل امتحانهم

ترشيحاتنا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

ليبيا.. صراع بين ميليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان حول الرواتب

مزار تاريخي مدرج باليونسكو.. ردود أفعال دولية غاضبة بعد تحويل أردوغان آيا صوفيا إلى مسجد

ترامب يعلن شرطه لعدم مغادرة أمريكا الناتو

حاملات الموت.. الطائرات الورقية تحصد الأرواح بالشرقية.. مصرع مسن وشاب صعقته الكهرباء أبرز الحوادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

5 نصائح لتجنب مخاطر البلاستيك