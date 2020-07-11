استعدادات كلية الألسن بجامعة عين شمس قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات

استعدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، قبيل إنطلاق ماراثون إمتحانات الفرقة الرابعة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة،أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



