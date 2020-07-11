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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-7-2020

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم السبت 11-7-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 185.98 درهم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:


يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (212.54 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.86 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (194.83 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53.04 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (185.98درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 50.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (159.41 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (43.40 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (123.98 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (33.75دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (106.27 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.93 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,610 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,800 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,488  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (405.06 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (212,540  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57,865 دولار أمريكي)
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