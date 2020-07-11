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مرأة

ببذلة غريبة مع ابنتها.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:12 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها على مشاركتهم آخر جلسة تصوير وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة وسط الطبيعة مع ابنتها الصغيرة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.


وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي ببذلة على الطراز الغربي باللون الأبيض السكري، مكونة من شورت قصير، وعليه توب مخرم باللون الأبيض، فيما اختارت عليهم جاكيت طويل باللون السكري بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وظهرت ابنة مريم أوزرلي بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت شورت باللون الأبيض والأسود الكاروهات، وعليه بلوزة باللون الكشميري الناع، وقامت برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ومميزة.

ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة بشكل عشوائي على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود  يبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في اختيار الإكسسوارات؛ بل اكتفت بارتداء ساعة يد باللون الذهبي،  وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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