بدء استقبال طلبات المرشحين باللجنة العليا للانتخابات بالأقصر.. صور

ومن المقرر ان يستمر تقديم الطلبات بالمحكمة حتى 18 يوليو المقبل. بدأت محكمة الأقصر الابتدائية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ضياء القاضي رئيس اللجنة بالأقصر، اليوم السبت، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً ،





وتواجد وكلاء المرشحين منذ الصباح الباكر امام المحكمة وذلك لحجز أول أرقام الترشيح وخضع جميع المترددين على المحكمة للفحص الطبي باستخدام الجهاز الحراري قبل دخولهم إلى مقر اللجنة اللعليا للانتخابات.









الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، من 9 صباحا حتى 9 مساء وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.





وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.