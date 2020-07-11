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منوعات

رغم إصابتهم.. عمال بريطانيا يذهبون إلى عملهم في مصانع اللحوم يوميا

السبت 11/يوليه/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ادعى عمال مصانع اللحوم في بريطانيا أنهم معافون من فيروس كورونا وأن أجسادهم سليمة برغم أن التحاليل الطبية كشفت أن 50 % من العمال يحملون الفيروس ومن الممكن أن يكونوا ضمن ذروة الموجة الثانية في بريطانيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن العمال في مصانع إنتاج وتصدير اللحوم في بريطانيا يذهبون للعمل يوميا برغم إصابة بعضهم بالفيروس التاجي حتى لا تتوقف رواتبهم خوفا من الفقر والجوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاطباء في بريطانيا دقوا ناقوس الخطر، بعد أن كشفت التحاليل الطبية عن اصابة 450 عامل بفيروس كورونا وضرورة عزلهم في المنزل حتى لا ينقلوا العدوى للحوم وباقي العاملين.

ورفض العمال العزل الصحي الذي أمر به الأطباء وعادوا مرة أخرى في صباح اليوم التالي إلى العمل خوفا من انقطاع رواتبهم، وأكد أحد المسئولين أن المصانع لن تتمكن من صرف رواتبهم دون عمل لذلك يعودون للعمل خوفا من انقطاع المال.
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