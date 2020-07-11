بعدد يصل لـ80 ألف طالب..الخشت: سلامة الطلاب وطاقم التدريس فوق أي اعتبارات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تتبع إجراءات مشددة بالنسبة، لاستقبال طلاب الفرق النهائية، لأداء الامتحانات ، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تختلف عن باقي الجامعات، بالنسبة لعدد الطلاب الضخم، الذي يصل إلى 80 ألف طالب فقط في السنوات النهائية والدراسات العليا.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى أن الجامعة تضع في المقام الأول وفوق كافة الاعتبارات ، سلامة الطالب، وسلامة طاقم التدريس بأكمله.





ولفت "الخشت" إلى أن جامعة القاهرة ألتزمت بتطبيق كافة الأجرءات الإحترازية، منذ شهر ديسمبر الماضي ، وقبل حالة الذعر من الوباء وانتشاره، بشكل واسع .





وتابع "الشخت" : أن جامعة القاهرة، بدأت متأخرة عن باقي الجامعات، حتى تسنح لها الفرصة للإنتهاء من إعداد كافة إجراءات السلامة، داخل الكليات .



