AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعدد يصل لـ80 ألف طالب..الخشت: سلامة الطلاب وطاقم التدريس فوق أي اعتبارات

السبت 11/يوليه/2020 - 10:03 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تتبع إجراءات مشددة بالنسبة، لاستقبال طلاب الفرق النهائية، لأداء الامتحانات ، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تختلف عن باقي الجامعات، بالنسبة لعدد الطلاب الضخم، الذي يصل إلى 80 ألف طالب فقط في السنوات النهائية والدراسات العليا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى أن الجامعة تضع في المقام الأول وفوق كافة الاعتبارات ، سلامة الطالب، وسلامة طاقم التدريس بأكمله.

ولفت "الخشت" إلى أن جامعة القاهرة ألتزمت بتطبيق كافة الأجرءات الإحترازية، منذ شهر ديسمبر الماضي ، وقبل حالة الذعر من الوباء وانتشاره، بشكل واسع .

وتابع "الشخت" : أن جامعة القاهرة، بدأت متأخرة عن باقي الجامعات، حتى تسنح لها الفرصة للإنتهاء من إعداد كافة إجراءات السلامة، داخل الكليات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع.. سباق مع الزمن لتطوير المستشفيات الجامعية .. استقبال المصريين العائدين من الخارج.. والطلاب الوافدين بعد توقف حركة الطيران.. وتعلن استعدادها لامتحانات طلاب الفرق النهائية

ننشر تفاصيل خطة مكافحة كورونا في امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة

مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفرق النهائية.. الأسئلة بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.. وفتح باب قبول الاعتذار للطلاب مع حق دخول الدور الثاني

جامعة القاهرة تعلن إرشادات عامة لطلاب السنوات النهائية خلال فترة الامتحانات

اليوم.. مدينة الطلاب بجامعة القاهرة تستقبل طلاب علوم وتربية نوعية وتمريض

تسجيل 150 طالبا بمدن جامعة القاهرة والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

طائرات مسيرة انتحارية.. هل عقدت تركيا صفقة طائرات مع إسرائيل؟

أسامة خليل عن صراع لقب نادي القرن: فعلا فخور بك يا إسماعيلي

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-7-2020

تصل لـ500 ألف جنيه.. غرامة مرتقبة لمن يستخدم الكيس البلاستيك مرتين

بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

كيف تصلي صلاة الضحى بالتفصيل وخطوة بخطوة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

5 نصائح لتجنب مخاطر البلاستيك