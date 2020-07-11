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أخبار العالم

عريقات: على ألمانيا منع إسرائيل من تنفيذ مخططات الضم

السبت 11/يوليه/2020 - 10:15 ص
عريقات
عريقات
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سمر صالح
قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيية لمجلة "دير شبيجل" الألمانية إنه على الحكومة الألمانية ممارسة ضغوط على إسرائيل لمنعها من ضم محتمل لأراض بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عريقات لمجلة "دير شبيجل" إإن "هناك علاقات وثيقة بين ألمانيا وإسرائيل وبين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وعليهم أن يقولوا للحكومة الإسرائيلية إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فإذا كنتم تريدون مواصلة انتهاك القانون الدولي فسيكون لذلك عواقب بما في ذلك عقوبات تتضمن تقليص العلاقات السياسية وسحب السفراء، والضرر بالعلاقات التجارية.

وأضاف عريقات قائلا "حين تختار ألمانيا أو أي بلد آخر الطريق السهل ولا تتخذ إجراءات، واكتفى بالنصائح والبيانات، دون عقوبات ملموسة فإن ذلك يعني إعطاء الضوء الأخضر لضم الأراضي".

وترأست ألمانيا حاليا الاتحاد الأوروبي وحتى نهاية العام الجاري كما ترأس مجلس الأمن الدولي حتى نهاية الشهر الجاري، وترى الحكومة الألمانية ضم الأراضي المحتلة من جانب إسرائيل مخالفا للقانون إلا أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب المحرقة التاريخية النازية لليهود، ومن ثم فلن تؤيد غالبا المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل كما تطالب بعض الدول.

وتستند الحكومة الإسرائيلية في ضمها للأراضي المحتلة إلى خطة أمريكية ترى أن إسرائيل يمكن أن تستولي على حوالي 30 % من الأرضي التي احتلت عام 1967 وتبقي على سبعين في المئة المتبقية كجزء خاص بالدولة الفلسطينية التي لن توافق إسرائيل على إنشائها إلا بشروط مشددة.

ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية التي يرونها خطة للضم والابرثايد وتصفية القضية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، كما أن الرأي العام الدولي يراها أيضا خطة مثيرة للجدل إلى أقصى درجة.
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