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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يناشد الولايات المتحدة العودة للمفاوضات بشأن الضرائب على الشركات الرقمية

السبت 11/يوليه/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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وكالات
 ناشد الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات بشأن الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه قال إنه مستعد لتقديم مقترح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت تلك المحادثات.


وقال متحدث باسم بعثة المفوضية الأوروبية إلى واشنطن إن الاتحاد الأوروبي يرى أن العدالة في فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي أولوية قصوى. وتقول واشنطن إن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها فرنسا ودول أخرى تستهدف شركات تكنولوجيا أمريكية على نحو غير عادل.

واضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ”لا زلنا ملتزمين بضمان أن جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الرقمية، تدفع نصيبها العادل من الضريبة عندما تكون مستحقة بحق“.
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