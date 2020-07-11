صبري الجندي: هناك 500 ألف أمر إزالة لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية

أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، عقب ثورة 25 يناير، هي التي سمحت بتوسع مخالفات البناء، على مستوى الجمهورية.





وأضاف صبري الجندي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى أنه من أبرز تلك المخالفات، مخلفات البناء على الأراضي الزراعية ، ومرتفعات الأبنية، عن الحد المسموح به .





وأشار "الجندي" إلى أن محافظة الإسكندرية فقط ، رصدت مايقرب من 300 ألف مخالفة بناء ، حتى الآن ، لافتا إلى أن هناك 500 ألف أمر إزالة من المحافظين على مستوى محافظات مصر حتى الآن.



