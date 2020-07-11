لليوم الرابع.. رئيس صربيا يندد بالعنف والاحتجاجات المندلعة ويصفها بـ إرهاب نقي | فيديو

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش عن أن "الإرهابيين" الذين يؤججون أعمال العنف في بلجراد سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم، بعد يوم رابع من الاحتجاجات شهد المزيد من الغاز المسيل للدموع واشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.
وقال فوتشيك يوم الجمعة من باريس حيث كان يجتمع مع الزعماء الفرنسيين والألمان لمناقشة المفاوضات مع إقليم كوسوفو الانفصالي "أنا فخور بصربيا لتحملها ذلك". وندد بالعنف والفوضى باعتبارهما "إرهابًا محض".
ومن بين شكاواهم عمليات الإغلاق الجديدة لوقف انتشار كوفيد 19 والمؤامرة المزعومة للاعتراف بـ كوسوفو، كما طالبت القوى الغربية لأكثر من عقد من الزمان.