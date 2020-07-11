كيف استطاعت مصر الوصول إلى عمق أفريقيا زراعيًا؟ الزراعة توضح

قال الدكتور سعد موسى، المشرف العام على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، إن مصر استفادت من رئاستها بـ الاتحاد الأفريقي ، في إعداد العديد من المؤتمرات وورش العمل والمؤتمرات الخاصة، بالنهضة الزراعية بمصر.









وأضاف الدكتور سعد موسى، عبر "zoom"، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تدريب الكوادر العاملة في الدول الأفريقية









وأشار "موسى" إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 450 متدربا، من دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى المركز الإقليمي المصري، الذي تولى تدريب 20 متدربا من الدول الأفريقية.









وأوضح أن مصر اهتمت بإنشاء المزارع الأفريقية، والتي لها أهمية تنموية وسياسية كبيرة، سواء على مصر، أو الدول الأفريقية.









وأكد أن المزارع الأفريقية غرضها التنمية، ونقل التكنولوجيا الزراعية إلى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 9 مزارع أخرى في بلاد أفريقية مختلفة .



