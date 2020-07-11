AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: خطتنا لمواجهة كورونا بدأت في يناير وعيادات طبية للتعامل مع أى شخص تظهر عليه أعراض

السبت 11/يوليه/2020 - 11:47 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
ثابت البطل
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن خطة الجامعة لمواجهة كورنا بدأت فى يناير الماضي، قبل العديد من المؤسسات والهيئات في دول كثيرة بفترة طريلة، موضحًا أن الجامعة تعاملت مع الأزمة ووفرت كل الإمكانيات للتعامل معها منذ البداية، بما يضمن حماية الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف الخشت أن أي طالب سيشعر بأي أعراض "مش هنسيبو غير لما يخف"، مشيرًا إلى توفير الجامعة عيادات طبية للتعامل مع أى شخص تظهر عليه أعراض، ووفرت عربيات أسعاف لنقل أي طالب لمستشفى الجامعة لاتخاذ اللازم من خلال الفحص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تعلن إرشادات عامة لطلاب السنوات النهائية خلال فترة الامتحانات

من بينها ارتداء الكمامات.. جامعة القاهرة تعلن تعليمات إجراء امتحانات السنوات النهائية

الخشت: لجنة عليا لمتابعة الإجراءات الاحترازية ولجان طبية لمكافحة العدوى خلال الامتحانات

التعليم العالي: المشهد مطمئن في امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

الأول من نوعه.. رئيس جامعة القاهرة يوافق على استحداث برنامج بكالوريوس يجمع بين دراسة الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات

منعا لتفشي الوباء.. جامعة القاهرة: دخول الطلاب عبر بوابات تعقيم وكمامات في اللجان وقاعات التصحيح والكنترول

ترشيحاتنا

القمر دى حرام يعتزل الفن.. شاهد إنجى خطاب تشعل الـ سوشيال ميديا

جريمة هزت روسيا.. رجل يختطف طفلة ويقتلها بعد اغتصابها بمعاونة زوجته

بتحددلي امتى أشرب مياه! سيدة تنفصل عن زوجها بعد الولادة بأسبوع بسبب حماتها

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

بصورة داخل سيارتها.. سارة نخلة تبهر متابعيها على إنستجرام

حيرة حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية بشكل مفاجئ.. تفاصيل

AdvertisementS

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

الرواية الكاملة.. فيلم وثائقى يكشف تفاصيل قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

50 طالبا تحرشوا بمعلمة.. حيثيات الإدارية العليا فى قضية التحرش.. القصة الكاملة

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني

30 عاما ومتحف التراث السيوي يحوي ذكريات أهالي واحة آمون

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها