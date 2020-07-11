الخشت: خطتنا لمواجهة كورونا بدأت في يناير وعيادات طبية للتعامل مع أى شخص تظهر عليه أعراض

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن خطة الجامعة لمواجهة كورنا بدأت فى يناير الماضي، قبل العديد من المؤسسات والهيئات في دول كثيرة بفترة طريلة، موضحًا أن الجامعة تعاملت مع الأزمة ووفرت كل الإمكانيات للتعامل معها منذ البداية، بما يضمن حماية الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الخشت أن أي طالب سيشعر بأي أعراض "مش هنسيبو غير لما يخف"، مشيرًا إلى توفير الجامعة عيادات طبية للتعامل مع أى شخص تظهر عليه أعراض، ووفرت عربيات أسعاف لنقل أي طالب لمستشفى الجامعة لاتخاذ اللازم من خلال الفحص.