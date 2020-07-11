بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية بجامعة سوهاج

انطلقت اليوم اعمال امتحانات الفرق النهائية بجامعة سوهاج ، وتابع الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة اعمال الامتحانات التي بدأت في كلية الهندسة، كما تابع تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وادي اليوم ٢٦٠ طالبا وطالبة بالسنة النهائية بكليه الهندسة جامعة سوهاج امتحان ماده المنشآت المعدنية بقسم المدنى وذلك من خلال إجراءات احترازيه مشدده وذلك منذ لحظه وصول الطلاب علي بوابه الجامعة.

وقال الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة أن طلاب كلية الهندسة بدأت اليوم أعمال الامتحان داخل ١٠ لجان بإجمالي ٢٦٠ طالب وطالبة وانه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد حيث تم وضع بوابه تطهير على الباب الرئيسي للجامعة بالإضافة الى نقاط تباعد على الأرض ويتم الكشف الحرارى على الطلاب والمحتجزين

وأضاف عزيز أن عدد الطلاب المقيدين بالسنوات النهائية بـ ١٦ بكليه هم ١٣ الف ٥٠٠ طالب وانه تم توزيع تعليمات الوقاية على دسك كل طالب وانه تم إصدار التعليقات المشددة بعدم تبادل الأدوات

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