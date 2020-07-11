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محافظات

خروج وتعافي 19 مصابا بكورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية ببنى سويف

السبت 11/يوليه/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة   بمحافظة بني سويف  عن تعافى  19حاله   من  المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من  المدينه الجامعيه للبنات المخصصه لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار الدكتور محمد يوسف   وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة . 

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وتقدم "يوسف "  بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور نبيل نصر المدير الحالي لعزل المدينه الجامعيه على المجهود المبذول. 

من جانبه، أثنى الدكتور  هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.
خروج وتعافي 19 مصابا بكورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية ببنى سويف
خروج وتعافي 19 مصابا بكورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية ببنى سويف
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