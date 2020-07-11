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حوادث

اختل توازنها.. مصرع طالبة جامعية سقطت من الطابق الرابع في كفر الشيخ

السبت 11/يوليه/2020 - 12:37 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمود زيدان
لقيت طالبة جامعية بكفر الشيخ، مصرعها، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع أثناء جمع الملابس من شرفة شقتهم السكنية بمدينة مصيف بلطيم.

كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد سقوط إحدى الفتيات من الطابق الرابع علوي.

وتبين سقوط "ن.ا"20 سنة، طالبة بكلية التجارة، مقيمة بمدينة بلطيم، من شرفة الطابق الرابع علوي أرضًا، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس، إلا أنها توفيت هناك.

وكشفت التحريات سقوط الفتاة من شرفة شقتهم السكنية ؛ لاختلال توازنها أثناء قيامها بجمع الملابس، ما أدى إلى سقوطها أرضًا ووفاتها.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2766 لسنة 2020م، إداري مركز البرلس، وصرحت النيابة بدفن الجثة.
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