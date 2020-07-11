اختل توازنها.. مصرع طالبة جامعية سقطت من الطابق الرابع في كفر الشيخ

لقيت طالبة جامعية ب كفر الشيخ ، مصرعها، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع أثناء جمع الملابس من شرفة شقتهم السكنية بمدينة مصيف بلطيم.









وتبين سقوط "ن.ا"20 سنة، طالبة بكلية التجارة، مقيمة بمدينة بلطيم، من شرفة الطابق الرابع علوي أرضًا، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس، إلا أنها توفيت هناك.





وكشفت التحريات سقوط الفتاة من شرفة شقتهم السكنية ؛ لاختلال توازنها أثناء قيامها بجمع الملابس، ما أدى إلى سقوطها أرضًا ووفاتها.





وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2766 لسنة 2020م، إداري مركز البرلس، وصرحت النيابة بدفن الجثة.