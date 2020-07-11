اللي معاه موبايل مش هيدخل الامتحان.. مسئولو آثار القاهرة يستقبلون الطلاب بإجراءات صارمة

شهدت كلية الآثار جامعة القاهرة توزيع عدد من أدوات الوقاية على الطلاب، ومنها كمامات وأكياس جيل معقم، وكتيب الدليل التوعوي لجامعة القاهرة عن فيروس كورونا المستجد، والذي صدر في مايو الماضي، إضافة إلى إرشادات عامة بعنوان "في التباعد حياة".
وطالب مسئولو كلية آثار القاهرة، الطلاب بعدم الدخول بالموبايل إلى اللجان، مؤكدين "اللي معاه موبايل مش هيدخل الامتحان".
وشملت الإرشادات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل اللجان، وضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة، المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
كما شهدت الكلية الكشف الحراري على الطلاب وتركيب بوابات تعقيم على مدخل الكلية، ومراقبة عميد الكلية الدكتور أحمد رجب على لكافة الإجراءات، ومدى التزام الطلاب بها، خلال الفترة الأولى، والتي بدأت ال٩ حتى ١٠والنصف، والفترة الثانية من ١٢ ظهرًا حتى الواحدة والنصف.
وكانت الجامعة قد شهدت شهدت استعدادات مكثفة استعدادًا لانطلاق امتحانات طلاب السنوات النهائية، لـ ٤ كليات هي "الزراعة، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الهندسة"، واستعدت جامعة القاهرة بعدد من الإجراءات الوقائية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين.
وشهد الحرم الجامعى تواجدا مكثفا على كافة البوابات من قبل أفراد شركة فالكون، ورجال الأمن الإداري، ووتركيب عدد من بوابات التعقيم، حسب قدرة كل منفذ واستخدام الكواشف الحرارية، قبل دخول الطلاب والموظفين والأساتذة إلى داخل الحرم الجامعي
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.