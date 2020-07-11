اللي معاه موبايل مش هيدخل الامتحان.. مسئولو آثار القاهرة يستقبلون الطلاب بإجراءات صارمة

شهدت كلية الآثار جامعة القاهرة توزيع عدد من أدوات الوقاية على الطلاب، ومنها كمامات وأكياس جيل معقم، وكتيب الدليل التوعوي لجامعة القاهرة عن فيروس كورونا المستجد، والذي صدر في مايو الماضي، إضافة إلى إرشادات عامة بعنوان "في التباعد حياة".





وطالب مسئولو كلية آثار القاهرة، الطلاب بعدم الدخول بالموبايل إلى اللجان، مؤكدين "اللي معاه موبايل مش هيدخل الامتحان".





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وشملت الإرشادات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل اللجان، وضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة، المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.





كما شهدت الكلية الكشف الحراري على الطلاب وتركيب بوابات تعقيم على مدخل الكلية، ومراقبة عميد الكلية الدكتور أحمد رجب على لكافة الإجراءات، ومدى التزام الطلاب بها، خلال الفترة الأولى، والتي بدأت ال٩ حتى ١٠والنصف، والفترة الثانية من ١٢ ظهرًا حتى الواحدة والنصف.









وكانت الجامعة قد شهدت شهدت استعدادات مكثفة استعدادًا لانطلاق امتحانات طلاب السنوات النهائية، لـ ٤ كليات هي "الزراعة، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الهندسة"، واستعدت جامعة القاهرة بعدد من الإجراءات الوقائية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين.





وشهد الحرم الجامعى تواجدا مكثفا على كافة البوابات من قبل أفراد شركة فالكون، ورجال الأمن الإداري، ووتركيب عدد من بوابات التعقيم، حسب قدرة كل منفذ واستخدام الكواشف الحرارية، قبل دخول الطلاب والموظفين والأساتذة إلى داخل الحرم الجامعي

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.





وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.





وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.