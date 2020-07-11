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تعليم

لمتابعة سير أعمال الامتحانات.. نائب رئيس جامعة عين شمس يواصل جولته في الكليات

السبت 11/يوليه/2020 - 01:22 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
واصل الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولته للاطمئنان على سير الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بمختلف الكليات.


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وتفقد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى صباح اليوم، السبت، خيمة الامتحانات التي تم إعدادها وتجهيزها على أعلى مستوى لتستوعب الطلاب من مختلف الكليات وتعقد بها الامتحانات منذ التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء على فترات منتظمة؛ بما يقلل الكثافة الطلابية ويحقق أعلى مستويات التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة حرصًا على سلامة الطلاب.


رافق الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى خلال الجولة، الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات، وأوضح عميد الكلية أن الكلية تشهد اليوم امتحانات التعليم المفتوح والتخلفات.


وأجرى الدكتور عبد الفتاح سعود جولة بكلية العلوم، رافقه خلالها الدكتور محمد رجاء السطوحي، عميد الكلية، والوكلاء، حيث تجرى الامتحانات بكلية العلوم لقرابة 1200 طالب على فترتين داخل 69 لجنة، وتستمر حتى 29 من يوليو الجاري.


كما اطمأن الدكتور عبد الفتاح سعود على سير الامتحانات بكلية الألسن في جولة رافقه خلالها الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والوكلاء، حيث يخوض امتحانات السنة النهائية بكلية الألسن 2500 طالب موزعين على 102 لجنة، وتعقد الامتحانات على فترتين على مدار اليوم.


وخلال الجولة الشاملة صباح اليوم، أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بمستوى التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما اطمأن لتواجد الفرق الطبية داخل كل كلية وبمختلف الأماكن المخصصة لانعقاد الامتحانات، وكذلك توافر المطهرات والمعقمات والكمامات مع التأكد من استخدامها بالشكل الصحيح.


وشدد على ضرورة وضع الطالب لكراسة الإجابة بنفسه داخل الصناديق المخصصة لتحقيق أكبر مستويات الأمان حفاظًا على سلامة الطلاب والأطقم الإدارية والمراقبين، على أن يتم عزل تلك الصناديق لمدة 48 ساعة قبل أن يتم فتحها والتعامل معها لبدء أعمال الكنترول والتصحيح.
لمتابعة سير أعمال الامتحانات.. نائب رئيس جامعة عين شمس يواصل جولته في الكليات
لمتابعة سير أعمال الامتحانات.. نائب رئيس جامعة عين شمس يواصل جولته في الكليات
لمتابعة سير أعمال الامتحانات.. نائب رئيس جامعة عين شمس يواصل جولته في الكليات
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