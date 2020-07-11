لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي.. بدء اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الشرقية والإسماعيلية.. صور

انطلق اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة فى مقر الجزيرة مع مندوبي أندية الإسماعيلية والشرقية من أجل مناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.





وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة الثلاثى الدكتور جمال محمد على نائب الجبلاية والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبد الحق أعضاء مجلس الإدارة.





ومن المقرر عقب انتهاء ذلك الاجتماع قيام اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد بعقد اجتماع آخر مع أندية كفر الشيخ في الثانية ظهرا بالمقر الرئيسي للاتحاد.





يذكر أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعات ممثلا عن الجبلاية مع أندية القسم الثالث بوسط الصعيد ومطروح والبحيرة.





ودار الاجتماع حول مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات، وحرص نائب رئيس اللجنة الخماسية على الاستماع لوجهة نظر ممثلي الأندية لنقلها للجنة الخماسية، لدراستها ووضعها بعين الاعتبار.