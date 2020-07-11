AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هناك فرصة لحل أزمة سد النهضة.. نبيل فهمي: السلوك التركي في ليبيا غير مقبول

السبت 11/يوليه/2020 - 08:23 م
نبيل فهمي وزير الخارجية
نبيل فهمي وزير الخارجية السابق
Advertisements
قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي أنه يتوقع صدامًا حتميًا في حال عدم حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف فهمي في تصريحات لقناة "العربية" أن مصر تريد آلية فض منازعات بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن هناك فرصة لحل أزمة السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.

وبشأن الأوضاع في ليبيا، أوضح الوزير السابق أن السلوك التركي في ليبيا غير مقبول، مشددا على أن التوافق العربي مهم للتصدي لتدخلات الخارج خاصة تركيا.

وطالب فهمي بأن يكون الصوت الدبلوماسي العربي أعلى وأكثر نشاطًا، موضحا أن مجلس الأمن الدولي ليس المكان المناسب الآن الذي سنجد فيه حلولا للأزمة الليبية بسبب تركيبته الحالية.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غير قادر حتى الآن على تعيين مبعوث خاص له بعد ترك المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منصبه.

وتواصل تركيا إشعال الصراع في ليبيا بإرسال آلاف المرتزقة والمعدات والأسلحة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، رغم التحذيرات الدولية والمطالبات بوقف دائم لإطلاق النار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات ترفض ادعاءات حكومة الوفاق.. استئناف مفاوضات سد النهضة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

بشير عبد الفتاح: الأسبوعان المقبلان سيشهدان تطورات فى أزمة سد النهضة والقضية الليبية

الدبلوماسية خيار مبدئي للقاهرة في مواجهة التهديدات.. خبراء: القيادة السياسية قادرة على تقييم حجم المخاطر وإنهائها في الوقت المناسب..والمجتمع الدولي يتحمل مسئوليته تجاه التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة

فرنسا ترفض تدخل تركيا العدواني في ليبيا وتتهمها بخرق حظر الأسلحة

برلمانية: شكوى مصر ضد إثيوبيا بسبب التعنت في إيجاد حل حقيقي لأزمة سد النهضة

كاتب متخصص: مصر تعرض أزمة سد النهضة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

ترشيحاتنا

هل يجزء شراء اللحم عن الأضحية .. عالم أزهري يجيب

فنانة شابة.. تعرف على حفيدة المُبدع الراحل محمود رضا

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

لامتناعه عن العمل.. إحالة نقيب أطباء الأسنان للتأديب

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رابعة الزيات تتألق بإطلالة جذابة مع ابنتها

ماركة Gucci .. سعر خيالي لفستان روجينا في أحدث ظهور

بـ قبعة وشعر كيرلي .. ريهام أيمن بإطلالة غير تقليدية على إنستجرام