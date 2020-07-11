هناك فرصة لحل أزمة سد النهضة.. نبيل فهمي: السلوك التركي في ليبيا غير مقبول

أكد وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي أنه يتوقع صدامًا حتميًا في حال عدم حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان.





وأضاف فهمي في تصريحات لقناة "العربية" أن مصر تريد آلية فض منازعات بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن هناك فرصة لحل أزمة السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.





وبشأن الأوضاع في ليبيا، أوضح الوزير السابق أن السلوك التركي في ليبيا غير مقبول، مشددا على أن التوافق العربي مهم للتصدي لتدخلات الخارج خاصة تركيا.





وطالب فهمي بأن يكون الصوت الدبلوماسي العربي أعلى وأكثر نشاطًا، موضحا أن مجلس الأمن الدولي ليس المكان المناسب الآن الذي سنجد فيه حلولا للأزمة الليبية بسبب تركيبته الحالية.





وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غير قادر حتى الآن على تعيين مبعوث خاص له بعد ترك المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منصبه.



