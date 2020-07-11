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حوادث

شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن فى مصلحة الجوازات

السبت 11/يوليه/2020 - 12:38 م
التسهيلات المقدمة
التسهيلات المقدمة لكبار السن فى مصلحة الجوازات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
  
قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية بإستقبال عددًا من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن فى مصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن فى مصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن فى مصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن فى مصلحة الجوازات
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