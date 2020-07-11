مدير تحرير الأهرام: تركيا تنفذ عمليات الإرهاب العابر للحدود بتمويل قطرى.. فيديو

قال جميل عفيفى، مدير تحرير جريدة الأهرام ، ورئيس القسم العسكري، إن حسم 2020 أعلى درجات استعداد القوات المسلحة ورسالة ردع.





وأوضح مدير تحرير الأهرام، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن حسم 2020 أثبتت قدرة القوات الجوية على تنفيذ أى عمل عسكرى لحماية الأمن القومى المصرى.





وأكد جميل عفيفى، أن القوات الجوية المصرية قادرة على الوصول لأبعد نقطة واستهداف أى مكان يهدد الأمن القومى المصرى.





وأشار مدير تحرير الأهرام، لوجود تهديدات كبيرة تواجه الدولة المصرية وعلى رأسه عمليات الإرهاب العابر للحدود التي تنفذه تركيا وبتمويل قطرى.





وتابع جميل عفيفى ، مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس القسم العسكرى أن مناورة حسم 2020 العسكرية هدفها توجيه رسالة قوية بأن مصر لن تقبل أى تهديد لأمنها القومي.