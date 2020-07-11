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تعليم

الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين

السبت 11/يوليه/2020 - 12:32 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ثابت البطل - عدسة هدير عبده
انطلق صباح اليوم السبت، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والدراسات العليا بجامعة القاهرة، في كليات الآثار والزراعة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وقد بدأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في الكليات التي تجرى بها امتحانات اليوم، واستقبل خلالها الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة ومرورهم على كبائن التعقيم الذاتي والكشف عليهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان عليهم، وشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكل الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين
الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين
الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين
الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين
الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين
الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين
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